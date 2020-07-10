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Пандемия коронавируса нового типа

Китай приостановил импорт мясной продукции 23 компаний из Европы, США и других регионов

Власти КНР сообщили, что мера связана с выявлением на предприятиях компаний случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Китая временно приостановили импорт мясной продукции 23 зарубежных предприятий после выявления на них случаев заражения коронавирусом. Как сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР, меры в том числе коснулись компаний из Бразилии, Великобритании, Германии и США.

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"В связи с недавними локальными вспышками коронавируса на некоторых зарубежных мясоперерабатывающих предприятиях и предприятиях-производителях продукции водного промысла было принято решение приостановить импорт [продукции некоторых предприятий]", - сказано в документе. "В настоящее время приостановлен ввоз продукции 23 зарубежных мясоперерабатывающих предприятий из Германии, США, Бразилии, Великобритании и других стран", - говорится в заявлении.

Как уточняется, 10 из 23 предприятий приостановили экспорт продукции в КНР по просьбе китайской стороны. Некоторые предприятия, указывается в документе, самостоятельно решили приостановить поставки продукции в Китай.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило о приостановке ввоза в Китай мясной продукции американской корпорации Tyson после выявления среди ее сотрудников случаев заражения коронавирусом. Кроме того, был приостановлен импорт продукции мясокомбината, входящего в германский концерн Toennies, на фоне выявления там порядка 600 инфицированных.

Теги
БразилияСШАГерманияКитайПандемия коронавируса нового типа
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