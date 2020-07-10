"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя

"В июле АО "Лaда Запад Тольятти", входящее в "Группу Автоваз", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи", - отметили в "АвтоВАЗе".

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа". В конце 2019 года "АвтоВАЗ" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лaда Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

"Lada Niva органично дополняет модельный ряд Lada, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе, - заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне. - Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания".

В компании также напомнили, что внедорожник Niva - разработка "АвтоВАЗа". Его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada и только спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи внедорожников Niva на российском авторынке составили 2,2 тыс. штук.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.