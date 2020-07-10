Лукашенко заявил, что белорусы создадут свой электромобиль в ближайшие пять лет

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Электромобиль белорусского производства может появиться до 2025 года. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения ЗАО "Атлант".

"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее. Уверен, что в предстоящей пятилетке (2021-2025 годы - прим. ТАСС) мы будем иметь свой хороший электромобиль", - заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что развитие электротранспорта в республике - это важное направление с учетом предстоящего запуска БелАЭС (загрузка ядерного топлива на первом реакторе планируется в августе). По словам президента, он сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует его развитию в стране.

Ранее Лукашенко поставил задачу расширить сферы применения электроэнергии с учетом предстоящего ввода в строй Белорусской АЭС. По словам президента, после начала функционирования БелАЭС в стране будет избыток электроэнергии, который необходимо использовать. В настоящее время разрабатывается государственная программа развития электротранспорта на 2021-2025 годы.