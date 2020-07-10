ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Европейского совета предложил зарезервировать в бюджете сообщества на 2021-2027 годы €5 млрд для оказания экстренной помощи странам ЕС в случае провала переговоров по торговому соглашению с Великобританией после ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я предложил внести в семилетний бюджетный план статью об экстренной помощи (странам сообщества - прим. ТАСС) максимальным объемом €5 млрд на случай Brexit без соглашения", - сказал он.