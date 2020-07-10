ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года на уровне 150 рублей за 1 кг. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления.

"Если весной максимальная стоимость яблок в торговых сетях составляла 150 руб/кг, то на сегодняшний день она возросла до 250 руб/кг. В целях государственного контроля за соблюдением на территории Санкт-Петербурга закона о торговле (381-ФЗ), антимонопольный орган направил запросы крупным ритейлерам: "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "О"кей", "Лента", "Магнит", "Дикси", "Ашан", - говорится в сообщении.

До 17 июля торговые сети обязаны предоставить городскому УФАС сведения о закупочной и конечной стоимости яблок, продаваемых с начала мая по начало июля с экономическим обоснованием наценок на продукт. Управление запросило цены на сорта яблок "Гренни Смит", "Голден", "Гала" и "Симиренко".

В зависимости от полученных ответов Санкт-Петербургское УФАС России предпримет меры антимонопольного реагирования либо к представителям ритейла, либо к оптовым поставщикам яблок.