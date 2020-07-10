Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ЕЛАБУГА, 10 июля. /ТАСС/. Трассу М-12 "Москва - Казань" надо ввести в эксплуатацию в 2024 году, общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании по строительству маршрута "Европа - Западный Китай", частью которого является М-12.

"С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Общий объем финансирования составляет более 650 млрд рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали", - отметил премьер.

Чтобы проект был реализован в срок и с максимальной эффективностью, по словам Мишустина, необходима плотная координация связанных с ним планов - как со стороны органов власти и профильных ведомств, так и компаний, которые будут принимать участие в строительстве.

"Сегодня нужно определить ключевые моменты такого взаимодействия, принять в кратчайшие сроки все необходимые для этого нормативные акты", - резюмировал премьер.

Правительство выделит 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на трассу М-12 "Москва - Казань", заявил Мишустин.

"Мы направим на строительство трассы М-12 "Москва - Казань" 150 млрд рублей из ФНБ. Соответствующие поручения будут даны Министерству финансов РФ, Минтрансу и МЭР. Просил бы профильные министерства и ведомства совместно с компанией "Автодор" в ближайшее время предоставить согласованный план мероприятий, необходимых для запуска проектов в самые сжатые сроки", - сказал Мишустин.