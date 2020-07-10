ЦБ РФ выпустит серебряную трехрублевую монету к 100-летию Коми

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Банк России выпустит трехрублевую серебряную монету к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по республике Глеб Чирков на встрече с врио главы региона Владимиром Уйба, говорится в сообщении пресс-службы руководителя Коми.

"Глеб Чирков также рассказал о том, что Банк России поддержал ходатайство Республики Коми о выпуске в обращение памятной монеты, посвященной столетнему юбилею республики. Это будет серебряная монета номиналом три рубля, она уже включена в план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2021 год", - говорится в сообщении.

Согласно Плану выпуска памятных и инвестиционных монет, размещенному на сайте ЦБ РФ, монеты выпустят в 2021 году тиражом три тысячи штук.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.