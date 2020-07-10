Более 3 000 км дорог построят и отремонтируют в рамках маршрута "Европа - Западный Китай"

ЕЛАБУГА, 10 июля. /ТАСС/. Более 3000 км автодорог будут построены и отремонтированы в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", говорится в материалах к совещанию, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Более 3000 км дорог будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы при реализации всех проектов ("Европа - Западный Китай" - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Строительство автодорог в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай принесет ВВП страны дополнительные 2,45 трлн рублей, говорится в материалах к совещанию.

"Прибыль - 820 млрд рублей. Налоги и сборы - 598 млрд рублей. Объем заработной платы для создания рабочих мест - 908 млрд рублей. Объем создаваемого автоматизированного фонда предприятиями - 124 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Строительство новой платной трассы "Москва - Казань" пройдет в восемь этапов вместо ранее запланированных четырех. Ранее предполагалось, что трасса будет строиться в четыре этапа. Первые два - от Москвы до Владимира и южный обход Казани - до 2024 года, оставшиеся - до 2027 года.