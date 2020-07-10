Мишустин поручил проработать проект автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга

ЕЛАБУГА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу оперативно проработать проект строительства автодороги от Набережных челнов до Екатеринбурга. Об этом Мишустин заявил на совещании о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай".

"Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга (со сроком завершения проекта - прим.ТАСС) в 2030 году, как мы и договорились. И предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном", - сказал Мишустин. По его словам, это позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай "и, соответственно, обеспечить по нему бесперебойный транзит".

Ранее на этом совещании вице-премьер Марат Хуснуллин попросил главу кабмина дать поручение о подготовке проекта строительства автотрассы Набережные Челны - Екатеринбург.