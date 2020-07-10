"Росатомфлот" в зимне-весеннюю навигацию провел по СМП суда общей вместимостью 31,67 млн т

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Атомные ледоколы "Росатомфлота" с декабря 2019 по июнь 2020 года обеспечили проводку судов общей валовой вместимостью 31,67 млн т, что на 1,48 млн т больше, чем за прошлую зимне-весеннюю навигацию. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".

"В период с декабря 2019 по июнь 2020 года атомные ледоколы обеспечили 416 судозаходов в порт Сабетта по договору с ОАО "Ямал СПГ", а также 46 судозаходов направлением на нефтеналивной терминал "Ворота Арктики". Общая валовая вместимость составила 31,67 млн т", - отмечается в сообщении госкорпорации. За аналогичный период 2018-2019 года этот показатель был равен 30,19 млн т.

Как отметил гендиректор "Росатомфлота" (ФГУП "Атомфлот") Мустафа Кашка, ключевым событием зимне-весенней навигации стали две сверхранние проводки танкеров-газовозов "Кристоф де Маржери" и "Владимир Воронин" в восточном направлении. "После этих рейсов атомный ледокол "Ямал" обеспечил проводку еще трех газовозов: "Владимир Русанов", "Георгий Ушаков" и "Георгий Брусилов", - отметил он. - Увеличение сроков навигации в восточном направлении до 9-10 месяцев - это важный шаг "Росатомфлота" на пути к обеспечению круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути".

В настоящее время в Мурманске ведется ежегодный плановый ремонт на атомных ледоколах "Таймыр", "Вайгач", "50 лет Победы" и атомном контейнеровозе "Севморпуть". Атомный ледокол "Ямал" продолжает работы по контрактным обязательствам в акватории Северного морского пути. Этим летом атомоход примет участие в проводке судов, осуществляющих завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории.