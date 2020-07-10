Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже за неделю снизилась более чем на 5%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу снизилась на 1,07% - до 56,5 тыс. рублей за т, следует из данных торгов. Таким образом, за неделю оптовая цена этой марки бензина снизилась более чем на 5%.

Стоимость этой марки топлива снижается пятый день подряд после рекордного роста на прошедшей неделе.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 10 июля снизилась на 1,16% - до 56,39 тыс. рублей за т. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 0,73% - до 60,05 тыс. рублей за т, в Москве - до 58,18 тыс. рублей за т (-1,52%).

Оптовая цена топлива марки "Регуляр-92" снизилась на 1,03% - до 49,7 тыс. рублей за т.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 9 июля уменьшилась на 0,46% - до 47,68 тыс. рублей за т, а стоимость сжиженных углеводородных газов - на 1,25%, до 28,97 тыс. рублей за т.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.