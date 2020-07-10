Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в восемь этапов вместо четырех

ЕЛАБУГА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство новой платной трассы Москва - Казань пройдет в восемь этапов вместо ранее запланированных четырех, говорится в материалах к совещанию с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее предполагалось, что трасса будет строиться в четыре этапа. Первые два - от Москвы до Владимира и южный обход Казани - до 2024 года, оставшиеся - до 2027 года.

Согласно новой схеме, строительство новой платной трассы начнется с участка от МКАД до города Орехово-Зуево. Протяженность участка составит 66 км. Как ранее отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, строительные работы могут начаться в конце 2020 года.

Правительство РФ поставило задачу построить трассу раньше срока, то есть запустить движение уже в 2024 году. Общий объем финансирования проекта превысит 650 млрд рублей. Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.