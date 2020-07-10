Платформа SberCloud прошла аттестацию для размещения государственных информационных систем

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Инфраструктура облачной платформы компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) получила аттестат соответствия требованиям безопасности для размещения государственных информационных систем. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе SberCloud.

"Компания получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) при обеспечении первого класса защищенности и к информационным системам персональных данных при обеспечении второго уровня защищенности персональных данных", - сказали в компании.

Аттестацию платформы провела компания "Национальный инновационный центр" (АО "НИЦ"), обладающая лицензиями ФСТЭК и ФСБ. Эксперты оценили техническую оснащенность виртуальной инфраструктуры, организацию процессов и уровень подготовки специалистов. Согласно выводам комиссии, исследованные параметры "позволяют облачным сервисам SberCloud хранить и обрабатывать как персональные данные, так и данные любых государственных информационных систем".

Инфраструктура облачной платформы используется в качестве виртуального центра обработки данных (Виртуальный ЦОД VMware) для создания виртуальных сетей, хранения и защиты данных. Сегодня он является одним из самых надежных решений на рынке виртуализации и соответствует мировым индустриальным стандартам для сегмента корпоративного бизнеса и государственных организаций, отметили в компании SberCloud.

"Для нас было очень важно получить аттестат, как с точки зрения расширения бизнеса, так и с точки зрения развития облачных технологий в России. Теперь мы можем предложить высокотехнологичные облачные решения любым государственным заказчикам и гарантировать максимальный (К1) уровень защищенности их информационных систем. Перевод в облачную инфраструктуру вычислительных мощностей госсектора не только даст реальную экономию средств, но также повысит надежность и эффективность работы государственных информационных систем, а в конечном счете и всех государственных организаций, реализовавших облачную миграцию", - приводит пресс-служба компании слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.