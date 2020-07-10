Депутаты Воронежской облдумы приняли закон о развитии производства органической продукции

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Региональный закон о регулировании отношений в производстве органической продукции, который позволит увеличить площади для выращивания экологически чистых продуктов и число занятых в этом секторе сельского хозяйства, приняли в Воронежской области. Об этом сообщила журналистам по итогам очередного заседания пресс-служба регионального парламента.

"Воронежская область является одним из перспективных регионов России в плане развития органического производства, как с точки зрения почвенно-климатических характеристик, так и с точки зрения логистики и экспорта. На сегодняшний день потенциал региона по переводу земель из интенсивного в органическое производство составляет порядка 30 тыс. га, или 1% от площади пашни", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

По ее данным, в ходе 59-го заседания депутаты приняли сразу в двух чтениях закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции". Как отметил Нетесов, новый региональный закон будет способствовать росту числа желающих заняться органическим сельским хозяйством.

Как добавили в пресс-службе Воронежской областной думы, сейчас в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих свыше 10 тыс. сельхозпроизводителей, а также около 30 тыс. фермеров, которые производят органическую продукцию. В перспективе Россия может занять от 10% до 25% мирового рынка органической продукции.