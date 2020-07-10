В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пользователи зафиксировали сбои в работе сервисов "Яндекс". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи начали фиксировать проблемы в 14:00 по мск. При этом 82% пожаловавшихся отмечают проблемы с работой сайта компании, 13% сообщают о сложностях в работе почты.

Кроме этого, по данным ТАСС, пользователи iOS испытывают сложности при запуске или в работе приложений "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Такси".

Источник ТАСС в одной из интернет-компаний сообщил, что Facebook выпустил обновление Facebook SDK, которое использует большинство разработчиков iOS-приложений для рекламных настроек в самой соцсети.

"В обновлении случилась какая-то ошибка, из-за которой страдают десятки, а то и сотни iOS-приложений: Viber, "Яндекс", Spotify, "Мегафон", Yota, TikTok, Tinder и другие. Из-за этого в Twitter и на Github можно увидеть огромное количество гневных сообщений от разработчиков. Как быстро это починят на стороне Facebook - никто не знает", - сказал он.

Facebook подтвердила, что некоторые приложения оказались затронуты неисправностью в iOS SDK, добавив, что компания устраняет неисправность.