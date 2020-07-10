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ФАС возбудила административное дело против Росреестра

Причиной стало непредоставление сведений по запросу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФАС России возбудила административное дело в отношении Росреестра за непредоставление сведений по запросу, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

"ФАС России возбудила административное дело в отношении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за непредставление сведений по мотивированному запросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запросы о представлении сведений о земельных участках ведомство направило в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

"Росреестр отказался представлять сведения, аргументируя свое решение большим объемом запрашиваемой информации и некорректным оформлением запроса. Таким образом ведомство нарушило Закон о защите конкуренции", - указывают в ФАС.

Отмечается, что ответственность за это правонарушение предусмотрена административным кодексом, ведомству грозит совокупный штраф до 1 млн рублей.

"Это не первое дело, возбужденное ФАС России в отношении Росреестра. Подобный отказ мы уже получали от его Управления по Алтайскому краю, и так же возбудили дело. Надеемся, что наложенные штрафы помогут госоргану осознать важность исполнения законодательных норм", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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