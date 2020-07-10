{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые в СЗФО беспилотные комбайны выйдут на поля в Калининградской области в июле

Данная техника поможет значительно уменьшить затраты и одновременно повысить эффективность всего технологического процесса уборки урожая

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Сбербанк и калининградский агропромышленный комплекса "Залесье" заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Первый комбайн, оснащенный системой, приступит к работе в Калининградской области после 17 июля с началом уборочной кампании, сообщила в пятницу пресс-служба компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies).

"Сбербанк и АПХ "Залесье" подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в сельскохозяйственной отрасли региона и заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Система успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в ряде субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент системой оснащен зерноуборочный комбайн Torum 785 агрохолдинга, он приступит к работе после 17 июля, с началом уборочной кампании. В будущем калининградский холдинг планирует оснастить ей всю уборочную технику. В парке компании около 400 комбайнов, уточнили ТАСС в Cognitive Pilot.

"Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях. Мы рады, что наши инновационные решения находят тех, для кого они предназначены, и помогают фермерам снижать себестоимость получаемой ими продукции", - отметила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, которую цитирует пресс-служба.

Председатель совета директоров АПХ "Залесье" Андрей Романов отметил, что применение новой системы позволит сократить потери при сборе урожая и расходы компании. "Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы рассчитываем, что использование инновационных систем позволит нам сократить потери урожая при уборке, расход топлива и других ресурсов, повысит безопасность проведения сельхозработ. И, главное, сократит время уборки, что крайне важно для дождливого климата и короткого периода уборочной страды, характерного для Калининградской области", - приводит пресс-служба его слова.

О системе автономного управления сельхозтехникой

Cognitive Agro Pilot - система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн рублей.

"Сбербанк - один из локомотивов цифровизации финансовых и сопутствующих сервисов в России. Совместно с компаниями нашей экосистемы мы активно развиваем инновационные решения в самых широких областях. Внедрение беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области", - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Теги
РоссияКалининградская область
Основатель Alibaba заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровых технологий
Для вируса не существует государственных границ, поэтому границ не должно быть и у технологий, считает Джек Ма
Читать полностью