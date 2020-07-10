Первые в СЗФО беспилотные комбайны выйдут на поля в Калининградской области в июле

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Сбербанк и калининградский агропромышленный комплекса "Залесье" заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Первый комбайн, оснащенный системой, приступит к работе в Калининградской области после 17 июля с началом уборочной кампании, сообщила в пятницу пресс-служба компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies).

"Сбербанк и АПХ "Залесье" подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в сельскохозяйственной отрасли региона и заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Система успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в ряде субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент системой оснащен зерноуборочный комбайн Torum 785 агрохолдинга, он приступит к работе после 17 июля, с началом уборочной кампании. В будущем калининградский холдинг планирует оснастить ей всю уборочную технику. В парке компании около 400 комбайнов, уточнили ТАСС в Cognitive Pilot.

"Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях. Мы рады, что наши инновационные решения находят тех, для кого они предназначены, и помогают фермерам снижать себестоимость получаемой ими продукции", - отметила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, которую цитирует пресс-служба.

Председатель совета директоров АПХ "Залесье" Андрей Романов отметил, что применение новой системы позволит сократить потери при сборе урожая и расходы компании. "Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы рассчитываем, что использование инновационных систем позволит нам сократить потери урожая при уборке, расход топлива и других ресурсов, повысит безопасность проведения сельхозработ. И, главное, сократит время уборки, что крайне важно для дождливого климата и короткого периода уборочной страды, характерного для Калининградской области", - приводит пресс-служба его слова.

О системе автономного управления сельхозтехникой

Cognitive Agro Pilot - система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн рублей.

"Сбербанк - один из локомотивов цифровизации финансовых и сопутствующих сервисов в России. Совместно с компаниями нашей экосистемы мы активно развиваем инновационные решения в самых широких областях. Внедрение беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области", - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.