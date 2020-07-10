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BMW отзывает в России более 500 автомобилей четырех серий

На машинах будет произведена замена обеих поперечных рулевых тяг

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает 530 автомобилей марки BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с октября 2018 года по апрель 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, подпадающих под программу отзыва, будет произведена замена обеих поперечных рулевых тяг. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.

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