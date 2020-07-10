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В Мурманской области обновят рыболовецкий флот

Флот региона пополнится девятью новыми краболовами и 13 рыбодобывающими судами. Также в области построят восемь предприятий по рыбопереработке

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Рыболовецкий флот в Мурманской области пополнится новыми судами, а рыбоперерабатывающий комплекс - новыми предприятиями для укрепления отрасли. Об этом в пятницу заявил глава региона Андрей Чибис в ходе онлайн-совещания с руководителями предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области.

"Принципиально важно, что у нас обновляется флот, сегодня строится девять краболовов, 13 рыбодобывающих судов, восемь рыбоперерабатывающих предприятий на территории Мурманской области. И конечно, эти инвестиции в обновление флота, создание совершенно других условий для тех людей, которые выходят в море, повышение эффективности нашего рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего комплекса - это одна из ключевых приоритетных задач", - сказал Чибис.

Он отметил, что несмотря на действующие из-за коронавируса ограничения, в первом полугодии 2020 года объем добываемых в Северном бассейне рыбных ресурсов увеличился. "Несмотря на все непростые моменты, связанные с пандемией, у нас растет объем добываемых ресурсов, на 5 тыс. тонн больше добыто за первое полугодие в сравнении с прошлым годом", - сообщил глава региона.

В числе достижений Чибис отметил то, что для развития в регионе рыбной отрасли удалось сохранить исторический принцип распределения квот на вылов трески и пикши, добиться кратного сокращения административных барьеров в порту Мурманска и включить в территорию порта город Полярный (ЗАТО Александровск), где расположен 10-й судоремонтный завод, который в перспективе должен заняться строительством среднетоннажных промысловых судов.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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