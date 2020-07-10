Минсельхоз намерен перевести все услуги в электронную форму

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует к 2024 году перевести все услуги в электронную форму, сообщил журналистам в ходе выставки "Всероссийский день поля" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Ожидаем, что к концу 2024 года все входящие в сферу полномочий Минсельхоза госуслуги будут оказываться в электронном виде", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас Минсельхоз ведет работу по трем основным направлениям: перевод госуслуг в электронный вид, сбор и верификация отраслевых данных, а также повышение качества контрольно-надзорной деятельности. Министерство активно работает над созданием информационной системы цифровых сервисов, которая позволит перевести в электронный вид предоставление господдержки АПК, сделать этот процесс проще, быстрее и прозрачнее, а также исключить из него человеческий фактор. В следующем году, по словам главы Минсельхоза, этот проект стартует в девяти пилотных регионах.

По словам Патрушева, на улучшение качества сбора и верификации отраслевых данных направлена Единая федеральная информационная система земель сельхозназначения. "В 2020 году мы существенно расширим функционал системы и рассчитываем, что в течение ближайших 10 лет аккумулируем данные о свойствах и плодородии почв на территории всей нашей страны. Кроме того, уже в следующем году во всех регионах станет доступна система мониторинга мелиоративного комплекса, а к 2024 году 100% гидромелиоративных сооружений будут управляться на базе государственной цифровой платформы", - сказал министр.

По его мнению, цифровизация контрольно-надзорной деятельности позволит сделать ее более прозрачной и понятной для участников рынка, повысить эффективность и оперативность этой работы. "Ключевые направления здесь - создание и совершенствование систем прослеживаемости сельхозпродукции", - добавил Патрушев.