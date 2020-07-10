Чистый отток капитала из России в январе - июне 2020 года вырос на 24%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за I полугодие 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $28,9 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - июня 2019 года показатель находился на уровне $23,3 млрд.

"В структуре чистого кредитования остального мира ключевую роль сыграло сокращение иностранных обязательств банков, кроме того сохранилось на сопоставимом уровне влияние на динамику показателя операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", - отметили в регуляторе.

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 год.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - июня 2020 года снизился на 46,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $46,3 млрд. По итогам отчетного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял $86,4 млрд.

По итогам 2019 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.