Эксперты считают, что ЦБ может прекратить снижать ключевую ставку из-за ускорения инфляции

"С учетом динамики инфляции Банк России на очередном заседании совета директоров 24 июля может снизить ставку на символические 0,25 процентного пункта или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Более решительные действия по смягчению кредитно-денежной политики возможны в случае, если ключевые экономические показатели, такие как динамика ВВП, промышленного производства, безработицы, окажутся существенно хуже текущих ожиданий Банка России", - говорится в сообщении агентства.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России может приостановить цикл снижения ключевой ставки до конца года в связи с ускорением инфляции, считают в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

По оценкам НКР, под влиянием множества факторов инфляция в 2020 году окажется в диапазоне 3,4-3,6% по сравнению с 3% в 2019 году и сократит отрыв от целевого показателя Банка России, зафиксированного на уровне 4%. Таким образом, ключевая ставка ЦБ, которая составляет сейчас 4,5%, приблизится к ожидаемой инфляции, что, по сути, означает проведение стимулирующей денежной политики.

"По оценкам НКР, при инфляции около 3,5% нейтральная ставка находится в диапазоне 5-5,5%. Следует отметить, что нынешняя разница между уровнем ожидаемой инфляции и ключевой ставкой является минимальной за последние несколько лет, в течение которых инфляция оставалась сравнительно низкой", - отмечают эксперты.

Согласно данным Росстата, на 6 июля 2020 года индекс потребительских цен по сравнению с началом года составил 102,9% против 102,7%, зафиксированных за аналогичный период 2019 года. Текущее ускорение инфляции отражает как повышение коммунальных платежей с 1 июля, так и весеннюю девальвацию рубля. Помимо этого, влияние посткарантинных проинфляционных факторов, таких как восстановление потребительского спроса, в дальнейшем будет усиливаться, что также будет способствовать ускорению роста цен, считают эксперты.