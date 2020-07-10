Эксперты считают, что ЦБ может прекратить снижать ключевую ставку из-за ускорения инфляции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России может приостановить цикл снижения ключевой ставки до конца года в связи с ускорением инфляции, считают в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
"С учетом динамики инфляции Банк России на очередном заседании совета директоров 24 июля может снизить ставку на символические 0,25 процентного пункта или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Более решительные действия по смягчению кредитно-денежной политики возможны в случае, если ключевые экономические показатели, такие как динамика ВВП, промышленного производства, безработицы, окажутся существенно хуже текущих ожиданий Банка России", - говорится в сообщении агентства.
По оценкам НКР, под влиянием множества факторов инфляция в 2020 году окажется в диапазоне 3,4-3,6% по сравнению с 3% в 2019 году и сократит отрыв от целевого показателя Банка России, зафиксированного на уровне 4%. Таким образом, ключевая ставка ЦБ, которая составляет сейчас 4,5%, приблизится к ожидаемой инфляции, что, по сути, означает проведение стимулирующей денежной политики.
"По оценкам НКР, при инфляции около 3,5% нейтральная ставка находится в диапазоне 5-5,5%. Следует отметить, что нынешняя разница между уровнем ожидаемой инфляции и ключевой ставкой является минимальной за последние несколько лет, в течение которых инфляция оставалась сравнительно низкой", - отмечают эксперты.
Согласно данным Росстата, на 6 июля 2020 года индекс потребительских цен по сравнению с началом года составил 102,9% против 102,7%, зафиксированных за аналогичный период 2019 года. Текущее ускорение инфляции отражает как повышение коммунальных платежей с 1 июля, так и весеннюю девальвацию рубля. Помимо этого, влияние посткарантинных проинфляционных факторов, таких как восстановление потребительского спроса, в дальнейшем будет усиливаться, что также будет способствовать ускорению роста цен, считают эксперты.