Более 20 тыс. рабочих мест планируется создать в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Около 22 тыс. рабочих мест планируют создать в Дагестане в текущем году, на сегодня создано уже более 6,5 тыс. мест. Об этом сообщила в пятница пресс-служба администрации главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба региона по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях распространения нового коронавируса.

"В целом в муниципальных образованиях республики в этом году планируется создание 21 740 рабочих мест. По состоянию на 1 июня 2020 года в республике уже создано 6 522 рабочих места, наибольшее число - в Кизилюртовском и Дербентском районах", - приводит пресс-служба слова министра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.

Султанов также уточнил в ходе заседания, что "в отраслевом разрезе в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе рабочих мест создано 2 613, в строительной сфере - 918, в сфере торговли - 733, в транспортной сфере - 302 и в сфере образования - 142". "Число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 3 200. Кроме того, подано 470 дополнительных заявок на регистрацию в качестве самозанятых", - добавил министр.

Также на заседании первый замминистра труда и социального развития Дагестана Ибрагим Зайналлаев сообщил, что на сегодня центрами занятости трудоустроено более 19 тыс. человек, более 3 тыс. из них - на постоянное место работы. По заявленным работодателями сведениям, в течение 2020 года имеется потребность в 2,5 тыс. работниках для трудоустройства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов в свою очередь отметил, что создать временные рабочие места также позволит и кампания по сбору урожая овощей.

"Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель правительства республики Артем Здунов поручил рассмотреть возможность создания дополнительных рабочих мест также в отраслях строительства, туризма, общепита и в рамках развития городского и дорожного хозяйств", - заключила пресс-служба администрации главы и правительства республики.