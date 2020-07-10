Источник: в России возможно только взаимное возобновление международного авиасообщения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возобновление международных полетов из РФ возможно на принципах паритета и взаимности, пояснил ТАСС источник в авиавластях. Он отметил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной ЕС и подразумевают возможность открытия полетов в одну из стран Евросоюза, а не во все сразу.

"Возобновление будет возможно на принципах взаимности. Даже, если РФ возобновит полеты со своей стороны, то будет необходимо учитывать действующие нормы в иностранном государстве", - сказал собеседник агентства.

"У нас соглашение о воздушном сообщении подписано отдельно с каждый страной ЕС. РФ может открыть сообщение в отдельные страны ЕС", - напомнил источник.