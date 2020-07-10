В Ассоциации банков России заявили, что оборот наличных возвращается на докризисные уровни

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оборот наличных в России возвращается на докризисные уровни, по-прежнему остается тенденция на снижения объемов в розничной торовле, следует из пресс-релиза Ассоциации банков России (АБР) по итогам заседания комитета по наличному денежному обращению.

"Представители банков подтвердили, что предпринятые регулятором и кредитными организациями меры позволили обеспечить в полном объеме спрос на наличные и их обработку. По их информации, оборот наличных возвращается к показателям до пандемии, при этом сохраняется тенденция снижения объемов в рознице", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Валерий Чулков, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в связи с пандемией коронавируса в перспективе все более актуальным становится использование устройств самообслуживания: автоматических депозитных модулей, киосков самоинкассации, касс самообслуживания.

Также Чулков поблагодарил Банк России за оперативное внесение изменений в основной для отрасли нормативный документ - положение №630-П. "Регулятор услышал в том числе предложения, которые звучали на нашем комитете. Мы движемся в сторону цифровизации отрасли и в данном случае получили возможность использования систем видеонаблюдения в кассовой работе. Это даст эффект в виде снижения себестоимости", - добавил он.