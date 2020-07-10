Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала тарифную политику российских операторов связи и выявила, что в среднем услуги связи с начала года подорожали на 4%, говорится в сообщении ведомства.

Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.

Так, в ФАС напомнили, что в связи с поступающими жалобами в начале 2020 года ведомство начало проверку повышения цен на архивные тарифы "большой четверкой" ("Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2). В результате проверки ФАС не нашла признаков нарушения законодательства, поскольку рост доходов от повышения тарифов находился на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов. В среднем рост цен составил 3,5%, а доходы операторов от повышения цен варьировались в пределах 1-2,2%, подсчитали в ведомстве.

Вместе с тем в июне ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года.

"Учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО "Т2 Мобайл" в мае 2020 года, долю ООО "Т2 Мобайл" на рынке услуг мобильной связи (12% - прим. ТАСС), средний рост стоимости услуг связи на территории РФ в 2020 году составил около 4%", - отмечается в сообщении ФАС.

При этом в ФАС указали, что во время мониторинга операторы о планируемом повышении тарифов в дальнейшем не сообщали. В текущих обстоятельствах ведомство не усматривает оснований для роста тарифов на услуги связи и продолжает мониторинг ситуации.