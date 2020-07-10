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Facebook устранил неисправность, которая повлияла на работу iOS-приложений

В компании принесли извинения за неудобства
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© Glitterstudio/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Facebook устранил неисправность, которая повлияла на работу некоторых iOS-приложений по всему миру. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS-приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель компании Facebook.

Ранее источник ТАСС в одной из интернет-компаний рассказал, что Facebook выпустил обновление Facebook SDK, которое использует большинство разработчиков iOS-приложений для рекламных настроек в самой соцсети. По данным источника, в обновлении произошла ошибка, из-за которой пострадали десятки, а то и сотни iOS-приложений, среди них: Viber, "Яндекс", Spotify, TikTok, Tinder и другие.

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