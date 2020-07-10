Доля локального бизнеса в обороте "AliExpress Россия" выросла вдвое

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Доля локального бизнеса в обороте компании "AliExpress Россия" увеличилась вдвое, а число локальных продавцов превысило 14 тыс. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал глава компании Дмитрий Сергеев.

"Доля локального бизнеса в обороте компании увеличилась в 2 раза, в том числе благодаря пандемии. За последние месяцы число локальных продавцов увеличилось на 40% и сейчас составляет более 14 тыс., которые продают 2 млн товаров", - комментирует ситуацию Сергеев.

В период изоляции перераспределился спрос, потребителя стали больше интересовать товары первой необходимости, считает он. Оборот за июнь 2020 года вырос примерно на 40% к аналогичному периоду прошлого года. А оборот локальных продавцов компании уже в первый день летней распродажи составил одну треть от продаж всей площадки, по итогам показав рост в 3 раза по отношению к 2019 году.

Сергеев объяснил, что конечная цель "AliExpress Россия" - создать "соотношение кросс-бордера и локального бизнеса примерно 50 на 50" и возможность "достигнуть $10 млрд оборота за два или три года, к 2022-2023 году". По кросс-бордерной доставке у компании уже есть стратегический партнер - "Почта России". Компания планирует сократить сроки доставки до 10 дней из Китая в РФ, а "Почта России" работает над более быстрым распределением посылок. "AliExpress Россия" заинтересована и в экспорте, особенно для двух больших категорий российских товаров - косметики и продуктов питания.

Глава компании добавил, что проведение IPO будет возможно через 3-4 года. Сергеев уточнил, что пока у "AliExpress Россия" есть оптимальный состав акционеров, имея ввиду Mail.ru Group.