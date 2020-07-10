Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Доходы россиян в период пандемии коронавируса в марте - мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией "СберДанные" Сбербанка по обработке и анализу больших данных.

"В целом доходы работающих россиян за все три "коронавирусных" месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более", - указано в исследовании.

Больше всего зарплаты упали не в малом бизнесе, а в средних и крупных компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей - гостиницах, сетевых ресторанах, предприятиях культуры и спорта. Самое глубокое падение доходов зафиксировано в сфере гостиниц и общепита, на 27,8% по сравнению с прошлым годом . В сферах транспорта, культуры и спорта снижение было в пределах 8,2-8,6%.

Также в исследовании отмечается, что примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты.

В то же время, согласно данным лаборатории "СберДанные", за весенние месяцы доходы выросли в медицине, информации и связи, образовании и госуправлении. В основном это произошло благодаря дополнительным государственным выплатам. Они повысили уровень доходов врачей-бюджетников, а учителя государственных школ получили отпускные. Так, в секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда увеличились на 0,6%. Однако у учителей и медиков из частного сектора зарплаты сократились на 15%.