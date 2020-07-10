"Газпром" с 1 июля запустил программу участия менеджмента в капитале

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил запуск программы участия руководящих работников в уставном капитале компании. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", размещенном на портале раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что реализация программы стартовала 1 июля 2020 года.

В феврале текущего года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов говорил, что на реализацию программы планируется направить пакет квазиказначейских акций в размере 0,12% от уставного капитала. В форме акций будет выплачиваться до 50% от годового вознаграждения менеджмента. При этом предусмотрено ограничение по срокам продажи акций.