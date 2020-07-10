Стационарные площадки для уличной торговли сельхозпродукцией создадут в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Площадки для стационарной уличной торговли сельскохозяйственной продукцией планируется создать в городах и районах Дагестана для поддержки местных производителей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Дагестана.

"Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагир Гусейнов выступил с предложением определить несколько площадок для стационарной уличной торговли в муниципалитетах, где сельхозпроизводители, ЛПХ, а также крестьянско-фермерские хозяйства смогут предложить жителям свою продукцию. Упор, по словам руководителя министерства, планируется сделать на торговлю через сельхозкооперативы", - говорится в сообщении.

По данным агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, в настоящее время из 3,3 тыс. нестационарных торговых объектов в республике 58% приходится на торговлю овощами и фруктами, 19% специализируются на торговле мясом и мясной гастрономией, 15% - молочной продукцией, 8% - рыбой и рыбной продукцией.

Вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции и организация уличной торговли обсуждались в ходе заседания республиканского оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.