WSJ: American Airlines допускала отмену части заказов на Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Руководители авиакомпании American Airlines на консультациях с представителями корпорации Boeing заявляли, что могут отменить часть заказов на лайнеры Boeing 737 MAX. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Wall Street Journal.

По словам ее источников, у American Airlines возникли сложности с оплатой 17 самолетов этой модели, которые, как ожидается, доставит ей в текущем году компания Boeing. Многие авиаперевозчики испытывают финансовые трудности в свете снижения спроса на перелеты из-за пандемии нового коронавируса.

Как отмечается в публикации, руководство American Airlines уведомило Boeing, что компании, вероятно, придется отказаться от приобретения части авиалайнеров, если ей не предоставят более выгодные финансовые условия. Обсуждалась, в частности, возможность того, что одно из подразделений Boeing выкупит самолеты самостоятельно и будет сдавать их American Airlines в аренду. Предполагалось, что в итоге American Airlines выкупит их у Boeing.

Издание не уточняет, удалось ли компаниям достичь окончательных договоренностей. В публикации констатируется, что отказ American Airlines от покупки части лайнеров усугубил бы финансовые трудности, с которыми столкнулась компания Boeing. Ранее некоторые авиаперевозчики уже отменили свои заказы.

В конце мая Boeing заявила о возобновлении приостановленного в январе производство Boeing 737 MAX. В компании отметили, что объемы производства первоначально будут низкими, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции. В течение года Boeing намерена начать выпускать больше самолетов этого типа, отмечалось в заявлении. В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров. С января текущего года оно было на время прекращено.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.