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Росавиация разработала схему возобновления международного авиасообщения

Сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в сообщении Росавиации. Сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.

"Росавиацией с целью восстановления международного воздушного сообщения на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти РФ разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, - отмечается в сообщении. - Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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