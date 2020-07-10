На бизнес-форуме в Уфе обсудят меры оптимизации контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный форум "Защита бизнеса: G2B. Эволюция партнерства" пройдет 14 июля в Уфе, на нем ведущие российские политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого предпринимательства обсудят меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС организаторы мероприятия.

В рамках форума уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов презентует "Индекс административного давления на предпринимателей" и проведет рабочее совещание с представителями региональных управлений федеральных органов власти - Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Россельхознадзором, Росприроднадзором, Рострудом, МЧС, Судебным департаментом Верховного суда, Федеральной службой судебных приставов.

"Форум проводится именно в Уфе не случайно. Руководство республики прилагает к улучшению делового климата искренние и продуктивные усилия. Башкортостан за год проделал заметный путь по улучшению позиции в "Индексе административного давления", поднявшись с 38 на 11 место. И это еще не предел, поэтому отдельный блок форума будет посвящен вопросам дальнейшей оптимизации контрольно-надзорной деятельности. В нем будут участвовать представители тех контрольных органов, работа которых отражена в индексе", - сказал Титов, слова которого приводят организаторы мероприятия.

Деловая часть форума станет площадкой, где эксперты обменяются опытом и лучшими практиками по защите бизнеса, представят успешные кейсы и разберут острые проблемы, стратегии работы и стандарты деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, обсудят парадигмы взаимодействия в "посткоронавирусную эпоху".

Ключевым событием станет пленарное заседание "Бизнес и Власть: Эволюция партнерства", на котором запланированы выступления главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, президента Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги, заместителя бизнес-омбудсмена Киргизии Сергея Пономарева и других. В ходе деловой программы форума своим опытом поделятся иностранные спикеры, в том числе директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии Каур Перминдер Джит, президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле Де Беттин. В рамках форума запланировано открытие общественной приемной уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Уфе.

Организаторами форума выступают правительство Республики Башкортостан, российский бизнес-омбудсмен, Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа".

Форум будет проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний. Пропуск на площадку получат только аккредитованные журналисты. Также будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий.