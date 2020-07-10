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Торговая война

Трамп пока не планирует вторую фазу торговой сделки с Китаем

Президент США также указал, что отношения с Китаем "серьезно испорчены"

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что вторая фаза торговой сделки с Китаем маловероятна в настоящее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я не думаю об этом", - отметил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп также указал, что отношения с Китаем "серьезно испорчены".

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

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СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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