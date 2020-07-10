Минфин подготовил поправки для проведения "налогового маневра" в IT-отрасли

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил поправки в налоговое законодательство для проведения "налогового маневра" в IT-отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин для поддержки сферы цифровых технологий. Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки в 20%", - говорится в сообщении.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении, это будут одни из самых низких ставок в мире, которые обеспечат конкурентоспособность российских компаний на международном рынке. "Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов, а, следовательно, и создание дополнительных рабочих мест <...> Самое главное, что в результате снизится стоимость цифровых разработок для конечного потребителя", - сказал министр.

Он добавил, что IT-сектор будет не только драйвером экономики, но в будущем выступит в качестве страховки в случае повторения непредвиденных ситуаций, с которыми столкнулся весь мир, например, в период пандемии, так как все больше экономическая активность будет переходить в онлайн режим.

Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг России, указали в Минфине.

Кроме этого, как сообщили в министерстве, сейчас идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП и кадрового потенциала в этой отрасли.

"Одновременно пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. С учетом предлагаемых поправок освобождаться от налога будет реализация исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволит повысить адресность предоставления льготы", - добавили в Минфине, уточнив, что законопроект направлен в правительство РФ.