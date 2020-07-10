Участок трассы Нарьян-Мар - Усинск будет сдан досрочно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство участка трассы Нарьян-Мар - Усинск (Коми) протяженностью более 20 км, который планировалось сдать осенью 2023 года, будет завершено раньше срока. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"Первый и второй этапы участка у нас по контракту ввод 30 октября 2021 года, а по третьему этапу - 30 октября 2023 года. Но на данный момент у нас выполнено уже 80% объема земляного полотна, который должен был выполняться в 2022-2023 годах. Поэтому нет сомнений, что мы сдадим объект досрочно", - процитировали в пресс-службе представителя компании "Техносфера" Александра Красавцева, которая выступает подрядчиком на строительстве дороги.

На данный момент отсыпано уже 80% земляного полотна всех трех этапов проекта строительства. Сейчас ведется устройство водопропускных труб: всего на участке их 90. На данный момент выполнено устройство 21 трубы.

На сегодняшний день в работах на объекте задействовано 18 единиц техники. Всего у организации на строительстве дороги Нарьян-Мар - Усинск 48 единиц полноприводного самосвального транспорта, 28 единиц дорожно-строительной техники и 15 единиц вспомогательной техники. Вся техника выполнена в арктическом исполнении и приобретена для строительства данного объекта.

"Для нас это очень важная дорога. Это единственная дорога, которая фактически связывает нас с большой землей. Все ее ждут. Она строится с 1991 года. Проект чрезвычайно сложный. Он реализуется в сложных географических и климатических условиях. Сейчас работы идут полным ходом, техники достаточно. И более того, в ходе общения с подрядчиком мы попросили, чтобы количество людей, которые работают на объекте, из НАО было еще больше, для нас это очень важно", - цитирует пресс-служба врио главы округа Юрия Бездудного.

Ранее власти региона сообщали, что они совместно с Минтрансом РФ прорабатывают вопрос о выделении 3,9 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" на строительство дороги. После этого было объявлено о решении председателя правительства России выделить 4 млрд рублей для продолжения стройки в этом году.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.