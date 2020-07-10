Finnair отменила все рейсы в Россию в августе

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Финский авиаперевозчик Finnair отменил рейсы во все города России в августе. Это следует из информации, размещенной в пятницу в системе бронирования компании.

Предварительное бронирование билетов в настоящее время доступно только с 1 сентября. Неделю назад Finnair отменила рейсы в Москву, теперь отмена коснулась также полетов в Санкт-Петербург.

С января по июнь пассажироперевозки Finnair сократились из-за коронавируса и падения спроса на 61% - до 2,75 млн пассажиров. Весной компания отменила тысячи рейсов из-за распространения коронавируса в мире. Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих самолетах на уровень прошлого года. В 2019 году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.

19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции, с 15 июля откроет их для еще порядка 20 стран. Граница с РФ пока останется закрытой до 11 августа.

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ.