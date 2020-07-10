Доля МСП в общем объеме заключенных сделок в Мурманской области достигла 69%

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Объем контрактов, заключенных с предприятиями малого бизнеса в Мурманской области в 2019 году, составил 15,6 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства области Андрей Варич, комментируя улучшение позиций региона в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Объем заключенных контрактов с малым бизнесом в течение года составил 15,6 млрд рублей - 69% от всех заключенных контрактов [за 2019 год]", - сказал Варич.

В качестве одного из примеров действенных мер поддержки МСП он привел некоммерческую микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области", которая в прошлом году предоставила предпринимателям 297 займов на сумму более 300 млн рублей.

Что касается мер, предпринятых в текущем году, то, по данным правительства региона, в Мурманской области по состоянию на 9 июня 2020 года выдано 113 антикризисных микрозаймов под 1% на общую сумму 106,2 млн рублей (антикризисные займы для предприятий МСБ - это возможность получения средств в размере до 1 млн рублей под 1% годовых). Около 15 млн рублей выделено по программе губернаторского стартапа, 1 925 субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку на общую сумму 80,4 млн рублей.

В Мурманской области, по данным властей, зарегистрировано около 26 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочие места для 66 тыс. человек.

По информации профильного министерства, благоприятный инвестиционный климат в регионе и широкий комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса позволил Мурманской области занять 56-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион поднялся сразу на 15 позиций.

О наблюдательном совете АСИ

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.