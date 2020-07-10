Завод "Немак Рус" в Ульяновске вложит 1,7 млрд рублей в проект для автомобилей Hyundai

УЛЬЯНОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Новое производство головок и блоков цилиндров двигателя для автомобилей Hyundai запустят осенью 2021 года на заводе "Немак Рус" в Ульяновске. В проект вложат 1,7 млрд рублей инвестиций, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Лузгин.

"Предполагается, что запуск производства будет осуществлен 1 октября 2021 года. Объем инвестиций составит порядка 1,7 млрд рублей, также будет создано около 120 новых рабочих мест. Это будет новая программа, новые головки и новые блоки цилиндров двигателя", - сказал он.

Лузгин добавил, что, начиная с 2022 года, предприятие планирует достичь максимальных объемов - примерно 230 тыс. машинокомплектов в год.

По информации корпорации развития региона, проект имеет важное социально-экономическое значение для Ульяновской области. "Его реализация будет способствовать решению вопросов импортозамещения иностранных автокомпонентов и локализации производства автомобилей зарубежных марок на территории России", - уточнили в корпорации журналистам.

ООО "Немак Рус" расположено на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. Завод приступил к работе с сентября 2015 года, на нем производятся головки и блоки цилиндров двигателя. В проект было вложено около 2,4 млрд рублей инвестиций, на предприятии создано почти 200 рабочих мест. Завод стал первым проектом корпорации "Немак" в России и 35 производством компании в мире. Клиентами компании являются ведущие мировые автопроизводители, среди них "Фольксваген" и "Шкода".