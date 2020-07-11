Авиакомпания "Россия" начала совершать прямые рейсы из Владивостока в Крым

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Туристы теперь могут долететь из Владивостока в Симферополь прямым рейсом авиакомпании "Россия". Рейсы будут выполняться еженедельно, сообщила в субботу пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Авиасообщение между Крымом и Приморьем открыла авиакомпания "Россия" по заказу туроператора "Библио-Глобус". Впервые в истории Международного аэропорта Владивосток открыт прямой рейс в Симферополь. <...> Отметим, на территории Республики Крым 15 июня был полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан", - говорится в сообщении.

По данным табло международного аэропорта, первый самолет на новом маршруте вылетел из Приморья в 10:08 (03:08 мск). Рейсы в Симферополь будут осуществляться еженедельно по субботам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400. Время полета составит около 10 часов.

"Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Черноморское побережье - главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах", - приводятся в сообщении слова генерального директора международного аэропорта Владивосток Андрея Виниченко.

С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей, был отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России. Туристов из других регионов страны на полуострове начали принимать с 1 июля. По данным на 10 июля в Приморье зарегистрировано 4 959 случаев заражения коронавирусом, за сутки зафиксировано 55 случаев заражения.