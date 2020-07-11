Банк Wells Fargo предписал удалить приложение TikTok из служебных устройств

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский банк Wells Fargo попросил своих сотрудников удалить со служебных мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на официального представителя банка.

"Мы установили, что небольшое количество сотрудников Wells Fargo установили приложение TikTok на свои служебные устройства. Мы инструктировали этих работников с тем, чтобы удалить эти приложения из устройств ввиду беспокойства по поводу протоколов приватности и безопасности TikTok. Корпоративные устройства следует использовать исключительно в служебных целях", - приводит агентство электронное послание представителя банка.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

В понедельник в эфире телеканала Fox News Channel госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.