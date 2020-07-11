Эксперты считают, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда в России начинает постепенно стабилизироваться, растет количество вакансий, особенно в сфере образования и науки, также увеличивается число резюме. При этом из-за эпидемиологической ситуации работодатели не торопятся возвращать подчиненных в офис, поэтому и после пандемии ряд компаний планируют перевести сотрудников на комбинированную форму занятости. Об этом ТАСС рассказали специалисты рекрутинговых компаний.

Как отметил в беседе с ТАСС коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий, ряд компаний будет использовать комбинированный подход, когда человек два-три дня в неделю находится в офисе, а в остальные дни трудится удаленно. "Согласно нашим опросам, 30% респондентов готовы чередовать работу из офиса с удаленным режимом работы, а 20% довольны "удаленкой" и согласны продолжить работу в таком формате", - отметил он.

Такой же позиции придерживается управляющий партнер Zoom Executive Search Ольга Щербакова. По ее словам, сейчас многие компании уже возобновили прежний режим работы, однако до 50% компаний, которые не связаны с непрерывным производством, дают возможность своим сотрудникам два-три дня в неделю работать из дома.

"Работодатели сейчас все чаще практикуют удаленную работу в режиме home-office, инвестируют в дальнейшее обучение руководящего звена и ключевых сотрудников, занимаются развитием профессиональных навыков и личностного роста топ-менеджеров, используют различные мотивационные схемы", - подчеркнула она.

Рост вакансий

Говоря о текущей ситуации на рынке труда, эксперты сообщают, что сейчас растет количество вакансий и резюме.

"Во время действия режима самоизоляции активность соискателей была на отрицательном уровне по отношению к уровню начала года. Прироста резюме также не было, за исключением отраслей экономики и сфер бизнеса, попавших под наиболее жесткие ограничения (HoReCa, спорт и фитнес, туризм, авиаперевозки, организация массовых мероприятий и т.п.). По данным hh.ru, восстановление соискательской активности началось со второй недели июня. Только на третьей неделе июня соискательская активность восстановилась до уровня начала февраля 2020 года и превысила его на 1%", - рассказали ТАСС в пресс-службе HeadHunter.

В компании отметили, что наиболее динамично продолжает увеличиваться количество активных резюме тех, кто планирует начало карьеры, среди домашнего персонала, а также в науке и образовании.

По данным сервиса "Работа.ру", по итогам июня по сравнению с маем количество новых работодателей выросло в 1,5 раза.

"В июне по сравнению с маем больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы - количество предложений выросло на 25%. В том числе, вакансий для преподавателей и воспитателей стало на 82% больше - это связано прежде всего с открытием детских садов и образовательных центров", - говорит Корицкий.

По его словам, в июне также искали на 24% чаще административный персонал, на 16% увеличилось количество вакансий в отраслях IT, интернета и телекома, на 13% - в производстве и агропроме, на 10% - в сфере красоты и здоровья, на 8% - в сфере туризма и услуг. Также летом традиционно активизировались выпускники и студенты. Предложений для них в июне стало на 20% больше, чем в мае текущего года, добавил специалист.

Зарплатные предложения

По данным HeadHunter, зарплатные предложения в среднем по России и по всем профессиональным областям находятся на уровне 49,5 тыс. рублей, что выше на 8%, чем в феврале текущего года, а также превосходит уровень аналогичного периода годичной давности. Однако в компании подчеркнули, что со стороны соискателей наблюдается снижение зарплатных ожиданий: они уменьшились на 2% к февралю 2020 года и на 4% к июню 2019 года. В среднем это 44,5 тыс. рублей.

В свою очередь, в сервисе "Работа.ру" рассказали о самых высокооплачиваемых отраслях в настоящее время.

"Мы проанализировали более 150 тыс. вакансий, опубликованных на сервисе, и выделили самые высокооплачиваемые отрасли. Одни из самых высоких средних зарплат предлагают в сфере логистики и складов - до 155 тыс. рублей. Специалисты в стартапах в среднем могут получать около 140 тыс. рублей. Также высокий доход доступен в судоходстве - в среднем до 154 тыс. рублей. В лидеры по зарплатным предложениям также вошла сфера недвижимости - средний максимальный заработок там составляет 141 тыс. рублей", - сказал Владимир Корицкий.

О рынке труда в России

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Однако резкого роста безработицы удалось избежать. Он считает борьбу с безработицей первоочередной задачей правительства, несмотря на уже принятый комплекс решений по поддержке тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что по итогам мая уровень безработицы в России составил 6,1%. По его оценке, рынок труда в стране прошел пик пандемии, а стабилизация ситуации ожидается в IV квартале 2020 года.