Посещаемость торговых центров в Москве составила 70% от докризисного уровня

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Активное восстановление в сфере торговли в Москве началось сразу после снятия ограничения на работу непродовольственного ретейла в начале июня, посещаемость торговых центров достигла 70% от докризисного уровня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"К концу июня средняя плотность потока посетителей торговых центров восстановилась до 70% от докризисного уровня. На тысячу квадратных метров насчитываются в среднем 239 человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в период временных ограничений загрузка площадей в торговых центрах Москвы снизилась до 35% от показателей прошлого года. Активное восстановление началось сразу после снятия ограничения на работу непродовольственного ретейла в начале июня. Торговые центры и их арендаторы уверенно наращивают обороты: только на прошлой неделе по сравнению с концом марта, когда ограничения еще не были введены, среднесуточный оборот розничной торговли потребительскими товарами вырос на 48%.

Вице-мэр также уточнил, что за этот период предприятия общественного питания увеличили объемы продаж на 61%. Среди причин роста среднесуточного оборота в розничной торговле и общественном питании - сохранение покупательской способности и отложенный спрос. В силу ограничений, действовавших в Москве, многие покупки были отложены и совершаются сейчас. Также рост оборотов в этих отраслях связан с успешной и своевременной адаптацией предприятий к онлайн-формату.

"Собственники торговых центров, магазинов, объектов общественного питания, предприятий бытовых услуг и гостиниц могут получить гранты от города для компенсации земельных и имущественных платежей. Прием заявок на выплату грантов начался 15 июня на портале investmoscow.ru, там же можно ознакомиться с условиями их получения", - напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, слова которого также приводятся в материале.

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными мэром столицы Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тыс. коммерческих организаций. Фактический объем поддержки составил почти 25 млрд рублей.