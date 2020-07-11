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Правительство изменило распределение субсидий на строительство объектов для очистки Волги

Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" будут перераспределены для ряда регионов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Остатки неиспользованных в 2020 году средств будут перенесены на более поздний период", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем субъекты, реализующие программу с опережением, смогут заранее получить субсидию, рассчитанную на последующие годы, ускорив таким образом темпы строительства очистных сооружений. Это касается Республики Татарстан, а также Московской, Нижегородской и Саратовской областей.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуется с 2018-го по 2024 год. Его цель - улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

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