В бассейн реки Кубани в Краснодарском крае выпустили 5 тыс. особей севрюги

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Мальков севрюги выпустили в бассейн реки Кубани в Краснодарском крае в количестве 5 тыс. особей, масса каждого из них составила 2,5 г, сообщили в пресс-службе краевой администрации в субботу.

"Ниже плотины Краснодарского гидроузла выпущены 5000 особей севрюги. В этом году Центр сохранения генофонда осетровых рыб министерства природных ресурсов региона уже дважды проводил выпуск севрюги. Это были взрослые рыбы в возрасте до 6 лет массой несколько килограммов, позднее в естественные нерестилища выпустили годовалые особи от 600 до 800 г. На этот раз масса каждого малька составляет 2,5 г", - говорится в сообщении.

В настоящее время плотина Краснодарского гидроузла преграждает севрюге доступ к ее естественным нерестилищам в средней и верхней Кубани, приводит пресс-служба слова вице-губернатора края Сергея Болдина. Поэтому в перечне выпускаемых краснокнижных рыб она получила приоритет.

"Такое распределение рыбы позволит каждой группе осетровых не конкурировать между собой в поисках пищи", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что работа проводится в рамках целевой госпрограммы регионального министерства природных ресурсов.

Из краевого бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса в 2020 году выделено 15,5 млн рублей, из федерального - 202 млн рублей на 2020 и 2021 годы по программе развития водохозяйственного комплекса. Регион планирует наладить выращивание рыбы в Азовских лиманах, в 2020 году будут расчищены восемь подобных объектов.

В 2019 году власти региона приняли решение расширить меры господдержки рыбоводству. С 1 января 2020 года производители могут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в госреестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно всего процесса производства товарной рыбы. Данные меры приняты для расширения ассортимента с целью выращивания лососевых, сомовых, раков, а также для привлечения инвесторов в эту отрасль.