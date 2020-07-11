Власти Крыма сообщили о снижении стоимости авиабилетов на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Цена на авиабилеты в Крым в июле-августе этого года снизилась в среднем на 15-25%, в зависимости от направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"По нашим данным, стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Волченко.

Уточняется, что расширение логистических возможностей и географии полетов делает полуостров еще более доступным.

"В разрезе общей структуры турпотока в Крым на авиасообщение приходится 35,5%, на Крымский мост порядка 60% и на железнодорожный транспорт около 5%. Росту турпотока способствует расширение географии полетов", - отметили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

11 июля международный аэропорт Симферополь принял первый в новейшей истории Крыма прямой рейс из Владивостока, он прибыл с полной загрузкой.

Ранее глава ведомства заявлял, что в июле власти Крыма ждут около 1,5 млн туристов, из них 400 тыс. человек уже посетили полуостров за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из регионов России.