За полгода в рамках "регуляторной гильотины" отменили более 1,2 тыс. актов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. устаревших актов отменено в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторной гильотины") в период с 1 января по 10 июля 2020 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ.

Как сообщается в документе, за полгода было "принято 17 постановлений правительства РФ (включающие 638 актов) и три ведомственных акта (включающие 572 акта), предполагающих с 1 января 2021 года отмену обязательных требований".

Отмечается, что признаны утратившими силу и отменены правовые акты в таких сферах, как контроль за деятельностью аккредитованных лиц, использование контрольно-кассовых машин, контроль в сфере образования и т. д. Кроме того, отменены ведомственные акты, содержащие обязательные требования в сфере контроля за деятельностью коллекторов, деятельности по организации и проведению лотерей, предоставления транспортных услуг.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. В рамках реализации механизма предполагается отменить более 3,2 тыс. актов до конца текущего года.