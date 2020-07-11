На реконструкцию дороги в Териберку под Мурманском выделили дополнительно 250 млн рублей

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 250 млн рублей выделены из федерального бюджета на реконструкцию автодороги в Териберку Мурманской области. Об этом написал глава региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

"Мы получили дополнительно 250 млн на реконструкцию дороги на Териберку. На одном из совещаний с правительством РФ я обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить нам в этом году дополнительные средства из федерального бюджета. И вот соответствующее постановление правительства принято", - написал Чибис.

Глава региона уточнил, что новая трасса в Териберку появится раньше планируемых сроков. Всего на 2020-2021 годы на ремонт этой дороги федеральный бюджет выделил 1, 85 млрд рублей.

На автоподъезде к селу Териберка необходимо реконструировать участок грунтовой автомобильной дороги до 35-го километра. Это планировали сделать в три этапа до 2023 года. Первый этап реконструкции должен был начаться в 2021 году, однако работы на подъезде к Териберке уже ведутся. В процессе реконструкции дорогу поднимут на 2 метра, чтобы исключить снежные заносы.

Проект по реконструкции автоподъезда к Териберке поддержали в Министерстве транспорта РФ. В феврале по этой дороге вместе с главой региона проехал министр транспорта России Евгений Дитрих. Он отметил важность проекта и заверил, что министерство готово финансировать его реализацию. 70% средств на реконструкцию дороги в Териберку будут выделены из федерального бюджета.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". Последние 40 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге. Всего на ремонт этого участка пути запланировано потратить 5,5 млрд рублей.