Объем интернет-торговли на Хайнане в первом полугодии превысил $15 млрд

ХАЙКОУ, 11 июля. /ТАСС/. Объем онлайн-торговли в южной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев текущего года превысил $15 млрд (более 109,8 млрд юаней). Как сообщает газета "Хайнань жибао", около трети оборота пришлось на розничные продажи.

Среди общей суммы интернет-транзакций на Хайнане объем оптовой торговли и продаж формата b2b (бизнес для бизнеса) в первом полугодии составил 74,2 млрд юаней (порядка $10 млрд), розничной торговли - 35,6 млрд (около $5 млрд). При этом объем онлайн-продаж товаров в розницу составил 20,8 млрд юаней (примерно $2,9 млрд), что на 27,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, только в июне этот показатель вырос почти на 58%, уточняет издание.

Больше всего интернет-продаж - более 70% от общего оборота Хайнаня - было совершено в административном центре провинции, городе Хайкоу. Второе и третье место по объемам торговли заняли города Санья и Вэньчан - 12% и 5% соответственно.

Развитие электронной коммерции на Хайнане - составная часть плана правительства КНР по превращению этой тропической провинции в "международный центр туризма и потребления". На острове регулярно проводятся онлайн-мероприятия по стимулированию потребительских расходов населения. В них принимают участие крупные платформы электронной коммерции - TMall, Taobao и другие. Так, например, в период с 1 по 18 июня местная администрация способствовала проведению масштабной интернет-кампании, в ходе которой общий объем продаж превысил 1,4 млрд юаней (около $197,8 млн).